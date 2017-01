Evacuation mardi d’Etienne Tshisekedi pour des raisons médicales en Belgique

Kinshasa, 24 janv. 2017 (ACP).- Le président de l’Union pour la démocratie et le progrès social (UDPS) et président du Conseil des sages du Rassemblement des forces politiques et sociales acquises aux changements, Etienne Tshisekedi, a été évacué mardi pour des raisons médicales, par un vol spécial, à destination de Bruxelles en Belgique, indique un communiqué de cette formation politique.

Selon la source, son déplacement longtemps programmé, a été plusieurs fois reporté compte tenu de la situation politique et des enjeux de l’heure.

Le secrétaire national en charge des Relations extérieures du parti, Félix Tshisekedi, a indiqué qu’il s’agit d’une simple consultation devant prendre un peu du temps, après six mois de présence interrompue, mais cela ne durera pas plus de quelques semaines. Etienne Tshisekedi qui est rentré au pays le 27 juillet dernier, a fait près de deux ans en Belgique pour des raisons médicales, rappelle-t-on. ACP/Mat/Fmb