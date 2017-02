Evaluation à Kinshasa des résultats du 28ème sommet de l’Union africaine sur la situation en RDC

Kinshasa, 03 fév. 2017 (ACP).- Le vice-Premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de l’Intégration régionale, Léonard She Okitundu, a échangé vendredi à Kinshasa avec l’ambassadeur Abdou Ababarry , Représentant spécial de la Présidente de la Commission de l’Union africaine en RDC, sur la situation au pays évoquée dernièrement à huis clos par les chefs d’Etat au 28ème Sommet de l’Union africaine tenue du 30 au 31 janvier à Addis Abeba en Ethiopie.

Le représentant spécial a indiqué à l’issue de son entretien que le vice- Premier ministre She Okitundu avait fait au Sommet une intervention de qualité qui a rassuré les africains, notamment les chefs d’Etat et des gouvernements ainsi que les délégations présentes à Addis Abeba.

Il a ajouté qu’en tant que représentant de l’Union africaine, il a évoqué cette situation avec le vice-Premier ministre pour voir de quelle manière son institution va continuer à appuyer la RDC dans la dynamique politique dans laquelle elle se trouve.

Les deux parties ont évoqué aussi les questions d’intérêt commun, notamment le soutien qu’on attend des autorités congolaises en rapport avec l’Accord de siège qui a été signé entre la RDC et l’Union africaine.

A une question relative au message de l’UA concernant le décès de M. Etienne Tshisekedi, il a indiqué qu’il n’existe que celui exprimé par la présidente de la Commission faisant savoir que la disparition du Président Tshisekedi est une énorme perte pour le peuple Congolais dans son ensemble, toutes tendances et sensibilités confondues, et pour tous ceux qui luttent en faveur de la démocratie et des droits de l’homme. ACP/Fng/Mat/May