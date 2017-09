Evaluation à mi-parcours du tournoi de football « Justice-loisirs »

Kinshasa, 22 sept. 2017 (ACP).- Le président de la Ligue sportive pour la promotion et la défense des droits de l’homme, Me Alain Makengo et les représentants des équipes participantes ont procédé à l’évaluation à mi-parcours du tournoi de football « Justice-loisirs », jeudi au cours de la réunion tenue dans la salle d’audience du Tribunal de grande instance de la Gombe, à Kinshasa.

En six matches joués, 8 cartons jaunes, 1 carton rouge et 16 buts marqués ont été enregistrés depuis le début du tournoi le samedi 26 août dernier.

. Me Makengo a noté avec satisfaction moins de problèmes causés par l’arbitrage, car la LISPED a fait appel aux arbitres professionnels avec le concours de la Fédération congolaise de football association (FECOFA) à travers la Ligue de football de Kinshasa (LIFKIN) afin d’éviter des critiques. Il a dénoncé l’utilisation abusive des joueurs ne faisant pas partie de la corporation dont le quota était fixé à quatre, raison pour laquelle il a invité les équipes à respecter le règlement du tournoi.

Sur le plan médical, la LISPED bénéficie de l’assistance d’éléments de la Croix rouge bien équipés, encourageant néanmoins chaque équipe à avoir sa propre trousse médicale. Certaines équipes ne sont pas encore acquitté de leurs obligations en ce qui concerne les frais de participation pour lesquels elles doivent s’acquiter avant la 3ème journée, laquelle se jouera le même jour, à la même heure et dans différents stades : groupe A : Barreau de la Gombe – MAP ; groupe B : Cour Constitutionnelle – Ministère de la Justice, Parquer général près la Cour Constitutionnelle – Barreau de Bandundu.

Message de paix et de fair-play aux sportifs congolais

La LISPED, par le biais de son président, a adressé un message de paix, de fair-play et de non violence à tous les sportifs congolais à l’occasion de la Journée internationale de la paix célébrée le 21 septembre de chaque année. « Nous voulons que cette année soit celle de tolérance zéro contre la violence. Nous voulons que nos stades, nos installations sportives puissent revivre du beau spectacle. Nous sommes contre les violences, les casses, le barbarisme. Nous sommes pour la paix, la non violence et le fair-play », a indiqué le président Makengo.

La Journée internationale de la paix est célébrée cette année autour du thème : « Ensemble pour la paix, respect, sécurité et dignité pour tous. » ACP/Mat/Wet