Evaluation de la situation économique et financière du moment en RDC

Kinshasa, 12 Janv. 2017 (ACP).- La situation économique et financière du moment en République Démocratique du Congo a été examinée au cours d’une réunion du Comité de pilotage présidée jeudi par le Président Joseph Kabila Kabange. Le ministre d’Etat en charge de l’Economie nationale, Modeste Bahati Lukwebo, a déclaré à la presse, à l’issue de la réunion, que le gouvernement avait retenu l’année dernière 28 mesures dans le domaine économique dont 5 avaient été choisies comme mesures phares.

Au cours de la réunion de jeudi, a-t-il précisé, il était question d’actualiser la feuille de route pour que chaque membre du gouvernement concerné par le domaine économique et financier sache comment accomplir sa mission face à la situation dramatique actuelle des finances publiques.

Actuellement, le gouvernement met tout en œuvre pour stabiliser le cadre macro-économique et le taux de change, a dit le ministre de l’Economie, ajoutant qu’il s’impose un problème du prix intérieur qui doit être maintenu à un niveau acceptable. « Tout cela ne peut être réalisé que lorsqu’on agit sur la production locale, mais aussi sur l’organisation des finances publiques de manière à ce que les recettes tombent dans la caisse de l’Etat », a-t-il dit.

Le ministre de l’Economie a indiqué en outre que sur recommandation du Chef de l’Etat, il est aujourd’hui question que les mesures arrêtées fassent l’objet d’une application rigoureuse et que la réunion du Comité de pilotage se tienne désormais deux fois par semaine, afin que tous les secteurs productifs y participent, y compris les hydrocarbures.

Outre le Premier ministre Samy Badibanga, ont pris part à cette réunion les ministres d’Etat en charge de l’Economie et du Budget, ainsi que les ministres des Finances, du Portefeuille, de l’Agriculture, pêche et élevage. Le gouverneur de la Banque centrale, le secrétaire exécutif du Programme sino-congolais et le directeur de cabinet du Chef de l’Etat ont également été associés à cette réunion. ACP/Kayu/Wet