Evaluation de la situation du patrimoine immobilier de l’Etat à Mbandaka

Mbandaka, 24 juillet 2017 (ACP).- Le Vice-ministre des Affaires foncières, urbanisme et habitat, Willy Bolio Emina, a évalué, le week-end, la situation du patrimoine immobilier de l’Etat, au terme d’une mission de travail dans la ville de Mbandaka, chef-lieu de la province de l’Equateur.

Selon le Vice-ministre, sa mission à Mbandaka avait pour objet d’inventorier le patrimoine immobilier privé de l’Etat, faire des statistiques et s’enquérir de l’octroi de permis de construire pour le premier trimestre 2017.

Il s’est dit indigné de constater que tous les terrains agençant les maisons de l’Etat ont été vendus alors que les biens qui font partie du domaine de l’Etat ne peuvent être aliénés ou attribués que par l’arrêté du ministre national ayant l’urbanisme dans ses attributions. Cependant, a-t-il fait remarquer, qu’à Mbandaka tous ces terrains ont été désaffectés par les arrêtés du gouverneur de province, ajoutant que sur 245 logements que l’Etat a mis à location, seulement 26 font renflouer les caisses de l’Etat et 219 sont habités gratuitement par les agents et fonctionnaires de l’Etat ainsi que le non ayant droit.

Il a souligné, à cet effet, qu’un compromis a été trouvé pour rabattre le nombre d’occupation des logements par chaque service, en vue de permettre à l’Etat de générer les recettes. Willy Bolio a, par ailleurs, déploré le détournement des fonds alloués pour la construction de 300 maisons à Mbandaka où les anciens dirigeants de la province de l’Equateur n’ont construit que deux semi-maisons et une fondation.

Le Vice-ministre des Affaires foncières, urbanisme et habitat n’a pas caché son sentiment de regret pour avoir constaté que 94 hectares du site prévu pour la construction de ces maisons ont été vendus par des personnes non attitrées.

Il a aussi évoqué le problème ayant trait au site communément appelé « six maisons » qui dépendait du service de l’habitat et récupéré par le gouvernorat de l’Equateur pour sa réhabilitation au lieu de construire dans un autre endroit la cité des gouverneurs tel que convenu avec le gouvernement de la République. « Toute personne dont le permis de construire était signé par le Chef de division provincial ou le Chef de bureau de l’urbanisme et habitat ne sera pas considéré », a-t-il prévenu, avant d’affirmer que tous ceux qui occupent abusivement ces terrains de l’Etat seront déguerpis. ACP/FNG/Kayu/BSG/Wet