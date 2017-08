Evaluation des progrès réalisés dans le domaine de la santé sexuelle

Kinshasa, 24 aout 2017 (ACP).- Des adolescents et les jeunes de Lomami, de Lualaba, du Kasaï, du Kasaï central et de Kinshasa, ont exprimé leur satisfaction pour le bon déroulement de l’atelier d’examen des progrès réalisés dans le domaine de leur santé et de la planification des activités basées sur les évidences.

À l’issue de cet atelier clôturé mercredi à Kinshasa par le directeur du Programme national de santé de l’adolescent (PNSA), Fidèle Mbadu, Ils ont émis le vœu de voir cet atelier capitaliser ces activités largement partagées.

Ils ont également souhaité que le groupe de participants soit élargi à Kinshasa comme dans toutes les provinces de la République démocratique du Congo, tout en associant les intervenants sur la question. Les participants à cet atelier ont aussi souhaité de voir s’organiser un jour de réflexion sur les recommandations faites au cours de ces assises par les jeunes, la partie gouvernementale, les partenaires et les ONG en vue d’intérioriser les résultats de cet atelier.

Pour le directeur pays de Pathfinder, Ngay Aben, cet atelier aidera les divisions provinciales à mieux développer leurs plans d’action, à bien intégrer les activités concernant les jeunes et les adolescents dans les activités basées sur les évidences. Il a mis l’accent sur le fait que parmi les recommandations des jeunes, ces derniers ont demandent notamment aux autorités de concevoir une la loi sur la planification familiale.

L’atelier d’examen des progrès réalisés dans le domaine de leur santé et de la planification des activités basées sur les évidences s’est tenu à Kinshasa du 22 au 24 aout 2017 grâce à l’appui de Pathfinder, de l’USAID et de la Fondation Bill et Melinda Gates.

Il avait pour objectif d’analyser les progrès dans le domaine de la santé sexuelle et reproductive des adolescents et des jeunes, d’offrir des services de santé sexuelle et reproductive qui leur sont adaptés, d’étendre le choix contraceptif pour eux et d’impliquer multiples secteurs pour l’élaboration des politiques liées à la santé sexuelle et reproductive des adolescents et des jeunes, a-t-on rappelé. ACP/FNG/Kayu/May