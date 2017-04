Evaluation des projets réalisés dans le cadre de la Révolution de la modernité

Kinshasa, 09 avril (ACP). – Le Président Joseph Kabila Kabange a présidé, samedi, à Hôtel du gouvernement, à Kinshasa, une réunion d’évaluation de la mise en œuvre du programme d’actions qu’il a initié dans le cadre de la Révolution de la modernité.

Selon le vice-Premier ministre, ministre sortant des Infrastructures, travaux publics et reconstruction, Thomas Luhaka Lossendjola, au cours de cette séance, il a été procédé à l’évaluation des projets liés aux infrastructures routières et aéroportuaires déjà réalisées, en cours de réalisation et à réaliser.

La vision du Chef de l’Etat dans les domaines des infrastructures routières et aéroportuaires consiste, à ce stade, à relier les chefs-lieux de provinces par route.

A titre exemplatif, M. Thomas Luhaka a affirmé qu’un contrat important venait d’être signé entre la RDC et l’entreprise chinoise AFEC pour construire 1.080 km de route pour relier les villes de Kananga, de Mbuji-Mayi, de Kamina, de Lubudi et la localité de Nguba.

« Nous avons fait le tour d’horizon de tous les grands projets qui traduisent la vision du Chef de l’Etat autour desquels les gouverneurs de province, les ministres et services connexes doivent axer leurs programmes », a dit le gouverneur du Nord-Kivu, Julien Paluku.

Ce dernier a fait savoir que les participants à cette rencontre ont également évalué l’implication des partenaires internationaux de la RDC dans des projets de modernisation des infrastructures routières et aéroportuaires.

Il a, par ailleurs, indiqué que le Président Joseph Kabila a demandé aux chefs des exécutifs provinciaux de s’impliquer dans les travaux de maintenance des routes déjà réhabilitées, le pays disposant d’un réseau routier d’environ 53.000 km à réhabiliter.

« L’évaluation faite aujourd’hui révèle que plus de 6.000 km ont été réhabilités dans un temps record », a-t-il lancé, ajoutant que grâce à la modernisation des instruments aéroportuaires de navigation aérienne, la RDC est en train de quitter la liste noire dressée par l’Union européenne.

« Le bilan à mi-parcours est positif parce que le nombre de kilomètres qui ont été réalisés dans 15 ans de gouvernance sous la direction du Président Joseph Kabila est dix fois plus que ce que les colonisateurs ont réalisé en 80 ans », a-t-il révélé.

Bientôt des tramways, trains urbains et autoroutes à Kinshasa

Le gouverneur Julien Paluku a indiqué que concernant la ville de Kinshasa, le Président Joseph Kabila Kabange a lancé l’idée de la mise en place d’un plan directeur d’aménagement du transport urbain, à l’instar de « ce que l’on trouve en Europe, notamment les tramways et les trains urbains ».

Bien plus, le chef de l’exécutif du Nord-Kivu a confirmé qu’une autoroute qui va bientôt relier le centre-ville de Kinshasa à l’Aéroport international de N’Djili sera bientôt construite et que les partenaires sont disposés à s’y investir.

Cette rencontre a connu la participation des vice-Premiers ministres, ministres sortants Thomas Luhaka des ITPR, Emmanuel Ramazani Shadary de l’Intérieur et de la sécurité, José Makila Sumanda des Transports et voies de communication, les gouverneurs de province du Kongo Central, de la ville de Kinshasa, du Nord-Ubangi, du Kasaï Oriental, de la Tshopo, de l’Ituri, du Nord-Kivu, du Lualaba, du Tanganyika, du Sud-Kivu ainsi que les responsables de l’Office des routes, de l’Office des voiries et drainage et de l’Agence congolaise de grands travaux. ACP/FNG/Kgd