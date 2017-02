Les évêques de la RDC en assemblée plénière à Kinshasa

Kinshasa, 20 Fév. 2017 (ACP).- Les évêques membres de la Conférence épiscopale nationale du Congo (CENCO) sont depuis lundi en assemblée plénière extraordinaire au centre Caritas, à Kinshasa, en vue de traiter des problèmes pastoraux et sociopolitiques importants et urgents de l’Eglise et du pays, a-t-on appris sur place.

Tous les évêques du pays réunis à Kinshasa pourront entre autres examiner la situation des finances de la CENCO pour doter cette instance spirituelle d’un budget pour l’exercice 2017, désigner le remplaçant de l’abbé Léonard Santedi, ancien secrétaire général promu recteur de l’UCC, et se pencher sur la situation sociopolitique du pays, notamment l’insécurité déplorée dans les lieux consacrés de cultes divins profanés.

Cette assemblée plénière est souvent convoquée en juin de manière ordinaire. Sa convocation trois mois plus tôt laisse présager l’importance des résolutions qui pourront en sortir.

L’équipe dirigeante de la CENCO a été reçue lundi par le Président Joseph Kabila, qui lui avait confié l’année dernière une mission de bons offices afin de permettre aux acteurs politiques et sociaux du pays de trouver un consensus pour la consolidation de la paix et l’organisation d’élections libres et apaisées à travers un accord global et inclusif, rappelle-t-on. Cet accord signé le 31 décembre 2016 doit permettre une gestion collégiale et consensuelle du pays pour une transition d’un an. ACP/Fng/Kayu/JGD