Evolution satisfaisante de l’opération de reboisement des artères de la commune de Kintambo

Kinshasa, 10 Août 2017 (ACP).- Le bourgmestre de la commune de Kintambo, Didier Tenge Litho, a déclaré jeudi, lors d’une descente dans quelques quartiers de cette commune que l’évolution des travaux de reboisement entrepris depuis plus d’une année dans les artères principales est satisfaisante.

Se confiant à l’ACP, il a soutenu que l’opération de reboisement des artères principales de sa municipalité se poursuit normalement avec le concours de la population et vise la protection des écosystèmes et la lutte contre le réchauffement climatique dans cette commune.

Pour cette journée du jeudi, a-t-il dit, la brigade de salubrité, d’assainissement et de reboisement communale a ciblé les quartiers Lisala, Tshinkela et Wenze où elle a procédé au contrôle et à l’entretien des arbres plantés, à l’embellissement de la chaussée par des pots de fleurs, ajoutant que le programme prévoit aussi l’installation des poteaux d’éclairage public.

Le bourgmestre Tenge a mis à profit cette journée pour informer ses administrés du bien fondé de l’opération et les sensibiliser au respect de nouvelles instructions de l’autorité urbaine, relatives à la pollution sonore dans la capitale.

Il a, en outre, recommandé à la population l’auto-prise en charge en matière de sécurité, dénonçant les mouvements suspects et à la solidarité tout en veillant au bon encadrement des enfants pendant la période des vacances. ACP/FNG/YWM/Kayu/JGD/FMB/CFM