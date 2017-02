Un ex-ministre de la Culture et  un ex-chef de cabinet mis en examen en Corée du Sud

Kinshasa, 07 Fév. 2017 (ACP).- L’ex-ministre de la Culture Cho Yoon-sun et l’ex-chef de cabinet de la Maison Bleue Kim Ki-choon, soupçonnés d’avoir créé et géré une liste noire des personnalités du monde culturel opposées au gouvernement ont été mis en examen mardi, pour abus de pouvoir, renseigne l’agence centrale sud coréenne de presse (Yonhap).

Cho a été secrétaire présidentielle aux affaires politiques de 2014 à 2015 avant de devenir ministre de la Culture l’année dernière. Kim a été chef de cabinet du palais présidentiel entre 2013 et 2015.

Ils sont tous deux en détention provisoire depuis le mois dernier. Cho, qui est devenue la première ministre de la Culture en fonction à être arrêtée, a démissionné peu de temps après son arrestation. Ils sont aussi accusés de faux témoignage, ayant nié l’existence de la liste lors des auditions parlementaires de l’année dernière.

L’ancien secrétaire présidentiel Kim Sang-yule et l’ex-conseiller présidentiel Kim So-young ont aussi été mis en examen aujourd’hui pour leur implication présumée dans cette affaire.

La liste serait riche de quelque 10.000 noms. On y trouverait notamment l’écrivaine Han Kang, lauréate du prix international Man Booker 2016, et le réalisateur Park Chan-wook, lauréat du Grand Prix à Cannes en 2004.

Trois autres figures du gouvernement, dont l’ancien ministre de la Culture Kim Jong-deok ont aussi été mis en examen la semaine dernière pour les mêmes faits.

Moon Jae-in en tête dans les duels avec ses principaux rivaux dans la présidentielle sud-coréenne

L’ancien président du Parti du Minjoo de Corée, Moon Jae-in a maintenu une solide avance dans les duels l’opposant à ses principaux rivaux à la course présidentielle, révèle un sondage réalisé dimanche et lundi par Korea Research Center à la demande de l’agence de presse sud coréenne Yonhap et de KBS.

A en croire Yonhap qui rapporte la nouvelle mardi, la position de Moon semble s’être renforcée après le retrait de l’ancien secrétaire général des Nations unies Ban Ki-moon de la course présidentielle. Le gouverneur de la province du Chungcheong du Sud An Hee-jung et le Premier ministre et président par intérim Hwang Kyo-ahn ont aussi bénéficié de ce désistement.

Moon a obtenu une cote de popularité de 29,8%, en hausse de 8,2 points par rapport au sondage précédent du 1er janvier. An a reçu 14,2% des soutiens, en hausse de 9,6 points de pourcentage par rapport au précédent sondage. La cote de popularité de Hwang a été de 11,2%, en hausse de 7,8 points.

Dans une course à trois, Moon a largement devancé tous les autres candidats. Contre Hwang et Ahn Cheol-soo, il a enregistré 45%, contre 20,5% et 15,1% pour Hwang et Ahn, respectivement. Contre Ahn Cheol-soo et Yoo, Moon a bénéficié de 43,5% des intentions de vote, contre 16,3% et 14,6% pour Ahn et Yoo, respectivement.

Chez les partisans de Ban Ki-moon, 36,6% ont dit qu’ils voteront pour le président par intérim et 10,6% ont dit envisager de voter pour le gouverneur de la province du Chungcheong du Sud.

Le dernier sondage met en évidence un fort déclin du soutien accordé à Lee Jae-myung, un critique virulent de la présidente Park Geun-hye, qui apparaissait comme un candidat de l’opposition crédible dans le dernier sondage. Sa cote de popularité, de 11,4%, a pratiquement diminué de moitié.

Par parti, le Parti Minjoo de Corée arrive en tête avec 43% des soutiens, en hausse de 6,7 points de pourcentage par rapport à l’enquête précédente, suivi du Parti Saenuri avec 12,5%, du Parti du peuple avec 8,9% et du Parti Bareun avec 7%.

Le sondage a porté sur 2.016 Sud-Coréens en âge de voter à travers le pays. ACP/Kayu/Wet