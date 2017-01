Examen des 28 mesures économiques urgentes au cours de la réunion du Comité de pilotage

Kinshasa, 25 janv. 2017 (ACP).- Le Président Joseph Kabila a présidé mardi au Palais de la Nation, la réunion du Comité de pilotage qui a examiné le niveau d’exécution des 28 mesures urgentes économiques prises par le gouvernement l’année dernière, en vue de faire face à la rude situation économique du moment.

Le ministre d’Etat à l’Economie, Modeste Bahati Lukwebo, a déclaré à la presse qu’il a été approuvé, au cours de cette réunion, les cinq mesures urgentes auxquelles se sont ajoutées d’autres, notamment celles qui constituent la priorité des actions du Comité de pilotage ; mais également celles allant dans le sens d’améliorer la collecte des données ainsi que la chaine des recettes.

Car, a dit Bahati Lukwebo, un effort a été fait au niveau de la chaine des dépenses, en négligeant quelque peu la chaine des recettes, ajoutant qu’il a également été mis un accent particulier sur la certification de nos réserves pour attirer les investisseurs, de même qu’il a été pensé qu’il fallait motiver les agents et fonctionnaires de l’Etat qui sont chargés de la mobilisation des recettes, de manière à ce qu’ils n’aient plus de prétexte pour renflouer les caisses de l’Etat.

Le Président de la République, selon le ministre Bahati, a formulé des recommandations claires, demandant à chaque membre du gouvernement, dans son secteur, de mettre en œuvre immédiatement les mesures telles qu’elles ont été adoptées.

Auparavant, le ministre d’Etat à l’Economie nationale a rappelé que la situation économique du pays subit pour le moment les revers de l’économie mondiale avec la baisse des cours des matières premières auxquelles le pays tire ses devises. C’est pour cette raison, a-t-il dit, qu’un effort doit être fourni et poursuivi pour la mobilisation des ressources internes. C’est dans ce cadre précis, a poursuivi le ministre d’Etat, que le Président de la République avait instruit, il y’a deux semaines, les membres du Comité de pilotage pour produire un travail qui devait servir de tableau de bord pour la réalisation, en temps réel et de manière chronométrée, de toutes les actions qui doivent nous permettre de booster l’économie et de contenir les agrégats macroéconomiques et l’inflation, mais également stabiliser la monnaie nationale.

Le Premier ministre, Samy Badibanga, les ministres d’Etat au Budget et de l’Economie, le ministre des Finances, le gouverneur de la Banque centrale du Congo et le directeur de cabinet du Chef de l’Etat ont assisté à cette réunion.ACP/ZNG/Wet