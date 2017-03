Examen des projets bilatéraux entre la RDC et la Corée du Sud

Kinshasa, 05 Mars 2017 (ACP).- Le ministre de la Coopération au développement, Clément Kanku Bukasa et l’ambassadeur de la République de la Corée du Sud, M. Ki-chang Kwon, ont examiné les projets conclus entre les deux Etats, au cours d’une séance de travail vendredi à Kinshasa.

Le diplomate coréen a indiqué, à l’issue de l’audience, qu’ils ont particulièrement procédé à l’évaluation des projets liés à la santé publique et au développement rural en cours d’exécution par la Corée du Sud en RDC, notamment celui relatif à la purification et à l’assainissement de l’eau à Idiofa, dans la province du Kwilu, et au renforcement des capacités du personnel des laboratoires de maladies infectieuses et du secteur agricole.

Les deux personnalités ont par ailleurs échangé sur la possibilité de rendre effectif l’accord cadre sur l’aide non-remboursable signé par les deux pays.

La Corée du Sud compte plusieurs réalisations en RDC à travers son agence de coopération, précise-t-on. ACP/Zng/May