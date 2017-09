Des exercices militaires entre les FFCI et les FACI à San Pedro

Kinshasa, 03 sept 2017 (ACP).- Des exercices militaires entre les Forces françaises en Côte d’Ivoire (FFCI) et le Forces armées de Côte d’Ivoire (FACI) ont lieu de dimanche à mardi à San Pedro, dans le cadre de la coopération militaire entre la France et la Côte d’Ivoire, rapporte AIP citant les autorités locales.

Le DIXMUDE débarquera des chars sur roues et des véhicules de transport de troupes et près de 200 soldats français et ivoiriens participant à l’exercice.

L’exercice militaire commun interarmes est une simulation d’attaque et de défense de la localité de San Pedro par trois axes, le Nord, l’Ouest et le Sud, y compris par le plan d’eau où l’un des patrouilleurs va mener l’attaque avec en face une riposte du bateau DIXMUDE pour assurer la défense du port.

Les soldats vont se déployer avec leurs véhicules sur ces différents axes, escortés par la gendarmerie et la police nationales dans l’après-midi de dimanche.

Le rembarquement des troupes et du matériel à bord du navire est prévu pour lundi après-midi. Cependant, des exercices aériens, avec des hélicoptères dans une simulation d’exfiltration de certaines populations, sont prévus pour mardi, précise-t-on.

Les populations sont invitées au calme et à la sérénité, car « il s’agit de simples exercices militaires », rassure-t-on. ACP/Kayu/May