Exhortation  à la paix  aux administrés de Mbandaka  

Mbandaka, 24 Déc. 2O16 (ACP).- Mme le maire de Mbandaka, Annie Bomboko Bombelenga a exhorté ses administrés à privilégier la paix et à rester vigilants afin de passer avec quiétude les festivités de nativité et de nouvel an.

Elle a adressé ce message de conscientisation de la population vendredi, partout où elle est passée, dans le cadre d’une tournée qu’elle effectue actuellement dans toutes les entités de sa juridiction.

Mme le maire a exprimé, à cette occasion, sa satisfaction de constater que ses administrés n’ont pas péché par l’incivisme par rapport à la journée du 19 décembre, ajoutant qu’il faut être vigilant, éviter les troubles, dénoncer tout mauvais comportement.

Mme Annie Bomboko a par ailleurs invité la population à continuer à vaquer à ses occupations habituelles plutôt que se bousculer inutilement. ACP/ZNG/Kgd