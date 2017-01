Il existe 3 grands moyens pour éviter la fièvre jaune

Kinshasa, 10 janv. 2017 (ACP).- Il existe 3 axes (grands moyens) pour éviter la fièvre jaune, renseigne mardi un plaidoyer auprès des responsables des medias sur la campagne de sensibilisation en faveur de la prevention de la fièvre jaune, du Fonds des Nations Unies pour L’Enfance (UNICEF).

Il s’agit, de détruire les sources de reproduction des moustiques Aèdes (bien couvrir les récipients de conservation d’eau, évacuer les boites de conserve – les pneus abandonnés- les chaussures usées- les bouteilles/ canettes utilisées et les eaux stagnantes, changer l’eau des récipients toutes les 72h et bien les nettoyer, couper les herbes).

De se faire vacciner contre la fièvre jaune(en routine pour les enfants de moins d’une année (politique nationale; à 9 mois), lors des campagnes des masses, pour des voyageurs venant ou sortant du pays et de se protéger contre les piqures des moustiques Aèdes, a-t-il renchéri.

C’est-à-dire de dormir sous la moustiquaire imprégnée d’insecticide à longue durée, porter des habits longs et de couleurs claires aux heures où les moustiques Aèdes piquent le plus (06h – 10h et 15h – 19h), utiliser les produits qui chassent ou tuent les moustiques ou de mettre les treillis aux portes, aux fenêtres et aux claustras pour réduire l’accès des moustiques dans la maison.

L’Objectif Général de ce plaidoyer, est d’obtenir l’adhésion des medias à la campagne de prévention de la fièvre jaune, qui selon le contexte et justification, vers fin décembre 2015, l’Angola a été déclaré en épidémie.

Et suite à l’afflux des malades infectés et la proximité des villages au niveau de frontières, vers juin 2016, une épidémie localisée a été déclarée dans 3 provinces de la RDC (Kinshasa, Kongo Central et Kwango), a–t-on rappelé. ACP/Mat/May