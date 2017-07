Un expert explique le concert ‘’pauvre et pauvreté’’

Kinshasa 10 juillet 2017(ACP).- Mr Fiston Liongo Bondenge, expert en management des projets de développement, a expliqué, lundi, au cours d’un entretien, avec un journaliste de l’ACP, que la pauvreté et le pauvre sont deux concepts intimement inséparables liés aux pays sous-développés, envoie de développement et émergents, en opposition aux nations développées.

Fiston Liongo Bondenge, qui a défini les caractéristiques d’un pauvre et de son état, a précisé qu’un pauvre n’est pas nécessairement celui qui a un revenu en deçà d’un ou deux dollars par jour, mais c’est celui qui ne sait pas tenir compte de la manière dont le monde et son environnement évoluent

Il est important d’analyser l’état ou la situation que nous vivons tant que l’homme, dans son environnement humain, ne prend pas conscience de ce qu’il est. Car la pauvreté n’existe pas et l’esprit de la pauvreté n’a jamais existé, mais il n’y a que le pauvre qui existe et qui crée l’état de la pauvreté qui est l’insatisfaction des besoins, a-t-il fait remarquer.

Par ailleurs, a-t-il poursuivi, le pauvre ne sait pas rendre compte de son état de point de vue de sa situation géographique, alimentaire, sanitaire, de logement et financier. Il vit dans l’improvisation et les rêves, mais il ne sait pas vendre son énergie et son temps qui constitue une richesse que Dieu a donnée à tous sans discrimination. Pour cet expert, le pauvre, qui s’en ferme dans des idées obscurantistes et attribue sa situation à une malédiction, n’a de rationalité et pense à des choses non raisonnable. ACP/FNG/Kayu/BSG/KGD