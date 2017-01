Exposition à l’Institut français de Kinshasa d’une photographie sur la capitale de la RDC

Kinshasa, 30 Janv. 2017 (ACP).- L’Institut français de Kinshasa (IFK) organise du 02 au 11 février prochain, à la Halle de la Gombe, à Kinshasa, l’exposition d’une photographie sur la capitale de la RDC et la société congolaise en général, dénommée « Quatre photographes kinois ».

Le directeur délégué de l’IFK, Samuel Pasquier, qui a livré cette information lundi à l’ACP, a indiqué que « Quatre photographes kinois » est un vernissage des œuvres de quatre artistes professionnels kinois de la photographie qui interprètent l’image de la vie à Kinshasa et en RDC.

A travers leurs œuvres, a-t-il dit, ces jeunes artistes photographes de la nouvelle génération jettent quatre regards très différents sur cette ville et sur la société congolaise, et pourtant unis par le même désir de démontrer un environnement urbain paradoxal, vide et poétique, grave et indigne.

Ce vernissage sera présenté en partenariat avec le festival « Art Kinkombine », qui aura lieu du 09 au 12 février 2017 à l’Echangeur de Limete à Kinshasa. ACP/Kayu/Wet