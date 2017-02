Kinshasa, 08 fév. 2017 (ACP).- Le directeur délégué de l’Institut français de Kinshasa (IFK), Samuel Pasquier, a annoncé mercredi, à l’ACP, l’organisation du 16 février au 16 mars 2017, de l’exposition audiovisuelle « Wewa, les taxis-motos de Kinshasa » dans sa salle d’expositions de la commune de Gombe.

Selon lui, le photographe Carruba et le poète Alexandre Popowycz se sont engagés dans un périple à travers divers stands et/ou parkings où stationnent les conducteurs des taxis-motos dans l’attente des clients, se rendant à l’évidence que derrière la simple moto « Wewa » c’est-à-dire « toi » en Tshiluba, se dessine aussi un champ sémantique vaste d’un homme- chauffeur de taxi-moto, avec ses craintes et rêves, ses amours et frustrations sans oublier cet homme fier de son travail. ACP/Fng/Zng/May