Exposition de la dépouille mortelle de l’ancien ministre des Sports, Timothée Moleka, lundi au Palais du Peuple

Kinshasa, 09 Juillet 2017 (ACP).- La dépouille mortelle de l’ancien ministre des Sports et député, Timothée Emmanuel Denis Moleka Nzulama, sera exposée lundi au Palais du Peuple, dans la commune de Lingwala, à Kinshasa.

Décédé le 30 juin dernier en Afrique du Sud, le corps de l’illustre défunt a été rapatrié dimanche sur Kinshasa où il a été placé à la morgue de l’hôpital du Cinquantenaire, dans la commune de Kasa-Vubu, à 14h45’, devant un parterre de personnalités telles que le gouverneur de la ville de Kinshasa, André Kimbuta Yango, le ministre Jean Lucien Busa, ainsi que des membres de sa famille avec en tête le jeune frère du disparu, Albert Moleka, et la petite sœur, la députée nationale Wivine Moleka.

Moleka de l’AS V. Club au FC Kalamu puis l’AS V. Club après le parlement

Le premier des Moleka a évolué dans la sphère des clubs sportifs, ce fut Marie-Thérèse Moleka Nzonda «Mama mapasa». Après avoir joué le héros dans l’ombre, elle a été désignée conseillère au comité sportif dont la présidence avait été confiée, en janvier 1973, à Simon Opango Ibombo Malamu Ma Tongo, en remplacement de François Luambo Makiadi. Elle a ainsi été parmi les dirigeants actifs ayant amené l’AS V. Club au sacre continental, en décembre de la même année, avec le rafle de la 9ème Coupe d’Afrique des clubs champions.

Quand l’AS Vita Club devient formellement omnisports, Marie-Thérèse Moleka passe vice-présidente à la section basket-ball (féminin) dont le premier responsable est Philippe Babinyanga ya Liwanga. L’élection a lieu en janvier 1981. Au cours du même scrutin, Timothée Emmanuel Denis Moleka Nzulama est élu conseiller de la section football que dirige Léonard Armand Makani Ntondo avec en haut de la pyramide, comme nouveau président du comité de coordination Emmanuel Martial Sinda Dinzey.

Cette année-là, l’AS V. Club atteint pour la deuxième fois de son histoire la finale de la Coupe d’Afrique des clubs champions de football. Pas de titre continental, ce qui entraîne une crise. Le rapport de l’exercice écoulé présenté par le vice-président chargé de la section football, Makani Ntondo, est rejeté. Moleka Nzulama est pressenti pour le remplacer. Mais le vent qui traverse l’équipe se transforme en ouragan. Secoué durement, le comité Sinda Dinzey démission en bloc.

Timothée Moleka se trouve une place au FC Kalamu, équipe du championnat de la Ligue de football de Kinshasa (LIFKIN) dont il ne s’adjugera jamais le trophée. Il va cependant se créer une petite légende en amenant, en 1985, le team bleu et blanc en finale du 5ème Challenge Papa Kalala, qui donne accès à la Coupe d’Afrique des vainqueurs de coupe, contre le DC Motema Pembe.

Il ne gagne pas mais, comme cette dernière formation est suspendue, à partir de la même année, par la Confédération africaine de football (CAF), pour deux participations à cause de la violence de ses supporteurs, le FC Kalamu est retenu pour aller en Afrique. Il finit par rafler le Challenge Papa Kalala en 1986, 1987, 1988 et 1989. Performances qui l’envoient en autant de fois dans la deuxième épreuve continentale interclubs.

Moleka Nzulama retrouve l’AS V.Club, en mars 1992, en devenant président du comité de coordination avec comme vice-présidents Constant Ngandu Mulowayi et Georges Jo Bakali Sembe respectivement au football et au basket-ball (féminin). Bien que pas vraiment très actifs sur le terrain, lui et son collaborateur du sport-roi, le team vert et noir réussit des exploits retentissants.

Les basketteuses entament un règne sans partage, à Kinshasa et sur le plan national. Autant pour les footballeurs qui réalisent le doublé au championnat de la LIFKIN. A signaler que le championnat expérimental de la Ligue nationale de football (LINAFOOT) ayant été arrêté après un essai en 1990 et 1991, c’est la Coupe du Congo qui reprend tous ses droits d’envoi de son vainqueur en Coupe d’Afrique des clubs champions.

Novembre 1993, l’AS V.Club soumet l’AS Bantous de Mbuji-Mayi en finale (1-1 l’aller, 3-0 au retour). Qualifié l’année suivante pour les quarts de finale de l’épreuve-reine interclubs après avoir éliminé au tour précédent Mamelodi Sundowns d’Afrique du Sud (2-1 à Kinshasa, 2-3 à Pretoria), les Dauphins Noirs ne se rendent pas à Tlemcen pour rencontrer Moloudia d’Oran et se font disqualifier. Entre-temps, des malaises internes avaient obligé Timothée Moleka à démissionner.

Sans s’éloigner de son équipe de cœur, l’équipe que supporte la famille Moleka, Timothée Emmanuel Denis sera nommé ministre de la Jeunesse, des Sports et Loisirs. Fonction qu’il exercera de janvier 2001 à juin 2003. ACP/Fng/JGD