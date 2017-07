Exposition mardi au stade des Martyrs du corps du président du Conseil Suprême de l’AS V. Club, Pierre Kazadi

Kinshasa, 2 juillet 2017 (ACP).- La dépouille mortelle de Pierre Robert Kazadi Tshishishi, président du Conseil Suprême de l’AS V. Club, sera exposée mardi à l’esplanade du stade des Martyrs de la Pentecôte après son retrait le même jour, à 10h, de la morgue de l’hôpital du Cinquantenaire.

Décédé le mercredi 28 juin à Kinshasa, le numéro un du team vert et noir kinois verra son corps conduit d’abord en sa résidence, sur l’avenue Citronniers, dans la commune de la Gombe, pour des hommages à lui rendre, pendant plus de quatre heures, par sa famille biologique et ses proches avant d’être acheminé, ensuite, au stade des Martyrs.

Le lendemain, le programme prévoit une messe des suffrages à la Cathédrale Notre Dame avec comme officiant le Cardinal Laurent Mosengo Pasinya. L’enterrement interviendra tout de suite après à la nécropole Entre Terre et Ciel, à Kinkole, dans la commune de la Nsele. ACP/FNG/Mat/Kgd