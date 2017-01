Fabrice Nsakala reprend les entraînements

(de l’envoyé spécial de l’ACP SIKI NTETANI MBEMBA François)

Port-Gentil, 24 janv. 2017 (ACP).- Fabrice Nsakala a repris les entraînements avec l’ensemble du groupe en se montrant un peu plus actif à la séance dispensée lundi au terrain annexe du stade Michel Essonghe, à Port-Gentil, où se déroulera le match entre les Léopards de la RDC et les Eperviers du Togo, mardi à 20h00′, dans le cadre de la 3ème et dernière journée du groupe C de la CAN-Gabon 2017.

Nsakala s’était blessé lors de la rencontre ayant opposé la RDC au Maroc, en match de la 1ère journée, joué le lundi 16 janvier au stade d’Oyem. ACP/Mat/JGD/Fmb