La faculté de médecine invitée à booster plus haut la recherche et la publication des résultats

Kinshasa, 17 Nov. 2017 (ACP).– Le recteur de l’Université de Kinshasa(UNIKIN), le Pr Daniel Nzuzi-Ya-Ngoma, a invité jeudi les animateurs de la faculté de médecine à booster au plus haut point la recherche et la publication des résultats de la recherche pour une meilleure visibilité sur le plan international, lors de son intervention dans le cadre des activités commémoratives de 60 ans d’existence de cette faculté.

Le recteur Ngoma qui a salué le bilan positif de formation des cadres dans divers secteurs de la médecine à travers le monde et de différentes réalisations dans ce domaine à l’UNIKIN, a indiqué que la recherche et la publication des résultats est un impératif incontournable pour la vie d’une faculté ou d’une université.

Il a apprécié le travail abattu par la faculté de médecine qui s’est dotée, sous l’impulsion du comité de gestion, d’un plan stratégique couvrant la période 2017 – 2021, lequel donne la vision, la mission et les valeurs de la faculté et va contribuer à la visibilité de celle-ci. Rappelant la triple mission de l’université, le Pr Ngoma, a souligné que c’est à travers les Cliniques universitaires(CUK) et le Centre neuro-psychopathologique (CNPP) que la faculté de médecine s’acquitte de sa 3ème mission, grâce aux soins dispensés à la population.

La qualité des soins, est tributaire de la qualité des équipements, de la perfection des technologies, des laboratoires et des infrastructures, a-t-il dit, invitant le comité de gestion et les animateurs de cette faculté à faire le plaidoyer pour la réhabilitation de son patrimoine et le renforcement des capacités d’accueil des CUK et CNPP.

Le doyen de la faculté de médecine, le Pr Jean-Marie Kayembe, dans son bilan, a évoqué la question des laboratoires, des infrastructures et de l’expertise des professeurs à thèse qui sont aujourd’hui à 151 ainsi que l’apport des partenaires qui maintiennent la qualité de la formation et des services rendus par sa faculté.

Il a relevé les trois leçons magistrales développées au cours de cette commémoration dont l’historique de la faculté dont la création remonte à 1956, la responsabilité sociale des écoles de médecine comprise dans la mission de l’université (la formation de l’élite de qualité, la recherche et les services à rendre à la population).

Une autre leçon a porté sur le changement climatique et les défis de la santé pour lesquels les professeurs et les chercheurs des différents domaines font s’attellent sur les maladies écologiques en vue d’apporter des solutions idoines aux populations. Cette commémoration a été également marquée par une marche des blouses blanches et la visite des stands où sont exposés notamment des maquettes des laboratoires, des services et autres réalisations. ACP/Fng/Mat/Wet