Faible participation à la culture de la lecture du livre chez l’intellectuel de Matadi

Matadi, 18 fév. 2017 (ACP).- Une faible participation à la culture de la lecture du livre a été observée ce dernier temps chez l’intellectuel de Matadi, a constaté l’ACP après une ronde effectuée vendredi et samedi à travers quelques bibliothèques de cette ville. « Les intellectuels se font rares dans les bibliothèques et salles de lecture, parce qu’ils sont beaucoup plus dans les réseaux sociaux, et peu dans la lecture des livres et des journaux, à cause du grand temps qu’ils consacrent à la recherche le survie, pour pallier au faible pouvoir d’achat dont ils font quotidiennement face », a indiqué un employé d’une bibliothèque, soulignant que du côté des enseignants, cette défaillance est aussi perceptible, élément qui fait qu’ils soient faiblement outillés en documentation.

Les fonctionnaires, a-t-il noté, sont plus plongés à parler politique dans leurs milieux de travail, et ne fournissent pas d'effort pour renforcer leurs capacités dans le travail par la lecture. Les élèves sont presque limités et bornés, parce que les enseignants ne leur donnent pas des tâches pouvant aiguiser leur appétit de la lecture, d'où la baisse constaté dans le niveau de l'intellectuel de toutes les catégories, a-t-il conclu.