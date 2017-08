Faible utilisation des services financiers et de bancarisation en RDC

Kinshasa, 25 août 2017 (ACP).- Le chef de travaux Henri Gerendawele Ngbase de la faculté des sciences économiques et de gestion de l’UNIKIN a relevé, vendredi, le faible taux de l’utilisation des services financiers et de bancarisation en RDC.

En dépit de la paie des agents et fonctionnaires de l’Etat par le système bancaire, ce taux est passé de 0,99% en 2009 à 4,38% en 2014, a noté Gerendawele Ngbase lors de la soutenance de sa thèse de doctorat.

Selon lui, « la mesure d’inclusion financière, c’est-à-dire la bancarisation au sens large, est particulièrement inclusive car elle en améliore sensiblement le niveau, étant donné que par l’activité d’intermédiation des institutions du système financier décentralisé en RDC, le taux de bancarisation s’en trouve fortement amélioré passant de 2,4% en 2009 à 8,10% en 2014 ».

L’auteur a mis a, en outre, mis en exergue le rôle prépondérant de l’intermédiation des institutions du système financier. Il a également observé, dans cette même thèse, le sous financement du secteur de l’agriculture tant par le système bancaire que par le système financier décentralisé qui ne dépasse 3%. Ce qui conduit, a-t-il dit, à la marginalisation du niveau de l’intermédiation financière rurale en RDC.

1027 personnes enquêtées

Sur 1027 personnes enquêtées par l’auteur de cette thèse, 454 résident à Kinshasa, soit 44,2%, 28,2% dans la province du Kongo Central et 27,6% dans la province de Kwilu, autrement dit 465 personnes résidant en milieu urbain contre 562 en milieu urbano-rural et rural.

Le poids des enquêtés résidant en milieu urbano-rural et rural est justifié par la prépondérance démographique de la commune de Kimbanseke dans la capitale.

Quant à l’accessibilité aux institutions financières et aux services financiers de base et leur utilisation, l’auteur fait savoir que sur une proportion de 1027 enquêtés, la proportion des personnes ayant accès aux services des banques et des institutions du système financier décentralisé, séparément, dépasse à peine le tiers des enquêtés soit 36%. Les deux tiers demeurent exclus des institutions financières.

Il a aussi évoqué la nécessité d’une complémentarité entre les banques commerciales et les institutions du système financier décentralisé au profit de l’inclusion financière en vue de favoriser l’amélioration du taux d’accessibilité aux services financiers en milieu urbano-rural et rural en RDC.

Cette complémentarité permet également d’améliorer la capacité de ces institutions, les indicateurs de portée et de couverture nationale et d’intégration des agents économiques à faibles revenus à la clientèle bancaire. ACP/YWM/Fng/Mat/Wet