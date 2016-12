Faits marquants de la société civile pendant la COP22

Kinshasa 25 déc. 2016 (ACP).- Le rapport de pôle Société civile du Comité de pilotage de la COP22, relève plusieurs faits de la société civile qui ont marqué ce forum.

Selon ce rapport, il s’agit notamment de la mobilisation des universités marocaines avec une rencontre de 160 présidents des universités du monde et 30 chanceliers d’Académies d’Afrique qui ont adopté une déclaration commune ; de plus de 2000 participants de plus de 30 pays ; d’une COP culturelle, avec une dizaine d’expositions (arts plastiques, photos, deux grands concerts, deux concours de films courts réalisés par des enfants et des jeunes en partenariat avec l’UNICEF et l’ambassade de France au Maroc).

Il était aussi question d’une grande rencontre syndicale, en présence de 40 syndicats d’Afrique et la secrétaire générale de Confédération Syndicale Internationale ; de la 2ème édition du Sommet des Élus Locaux et Régionaux pour le Climat, qui a rassemblé plus de 1100 participants dont 114 pays représentés par plus de 780 élus locaux et régionaux.

Le continent africain a été mis à l’honneur avec des élus locaux et régionaux de 50 pays, et 11 États insulaires. Avec une feuille de route sur le financement climatique des territoires.

Une rencontre des présidents des régions de la méditerranée, en vue de la 3ème Medcop-Climat se tiendra en Sicile en juillet 2017.

Rencontre internationale de 37 institutions nationales des droits de l’Homme (INDH), sur la mise en œuvre de l’Accord de Paris et des Objectifs de Développement Durable ainsi qu’un séminaire international des parlementaires, sous les auspices du Parlement marocaine et de l’Union Interparlementaire.

La présence marquante de toutes les agences des Nations Unies sur les deux zones du village de la COP a été constatée. Plus de 500 activités autogérées ont été organisées à l’Université Cadi Ayyad de Marrakech par la Coalition marocaine pour la justice climatique (CMJC) et des coalitions internationales.

Le pôle Partenariats public-privé a permis de mobiliser près de 210 millions de dirhams

Par ailleurs, le pôle Partenariats public-privé (PPP), conduit par Saïd Mouline, directeur de l’Agence marocaine pour l’efficacité énergétique (AMEE), a permis de mobiliser près de 210 millions de dirhams, pour l’organisation de la 22esession de la Conférence des Parties (COP22), tenue du 7 au 18 novembre 2016, au Maroc, indique un communiqué de cette organisation remis samedi à l’ACP.

Selon le document, outre la mission de trouver des financements directs ou indirects nécessaires à l’organisation de la COP22, le PPP avait, dès sa mise en place en février 2016, mené plusieurs actions afin de sensibiliser le grand public aux enjeux environnementaux et aux solutions et technologies innovantes en faveur du climat.

Dans le cadre de la mission qui lui a été confiée par le Comité de pilotage de la 22esession de la Conférence des Parties (COP22) à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC), il a aussi permis de promouvoir le rôle du secteur privé et de son potentiel d’innovation dans la lutte contre les changements climatiques.

Le pôle PPP a également mis en place, au sein de la Zone Verte sur le site de BabIghli accueillant la Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques, la zone « Innovation et Solutions », afin de permettre au secteur privé et aux institutions publiques d’exposer leurs technologies innovantes et initiatives pour lutter contre les effets du réchauffement climatique.

Plusieurs thèmes d’exposition touchant au climat ont été choisis notamment le transport, l’eau, l’énergie, la finance climat, l’économie circulaire, l’habitat et la construction, l’adaptation et l’agriculture ainsi que les régions et pays.

Selon la même source, 197 exposants ont été sélectionnés. Parmi eux, 144 entreprises/groupements d’entreprises, 39 organismes publics et 17 institutions financières. Le secteur privé était représenté au plus haut niveau, avec la présence de plus de 200 PDG ou directeurs d’entreprises tout au long de l’évènement.29 nationalités, réparties sur les cinq continents, ont été représentées et près de 150 conférences ont été organisées sur ces mêmes stands tout au long de la COP22.

Plus de 150 projets labellisés

Dans le même cadre, contribuant au succès de la COP22, la mobilisation des acteurs non-étatiques dans la lutte contre les changements climatiques s’est également manifestée à travers les demandes de labellisation reçues par le pôle PPP. Plus de 150 demandes ont été retenues et ont bénéficié sur toute la durée de la présidence marocaine du visuel « Projet Labellisé ». L’octroi du label a été le résultat d’un processus de sélection exécuté de concert avec le Comité Scientifique de la COP22.ACP/Mat/Kgd