La FAO facilite l’accès des ex-combattants aux travaux agricoles

Kinshasa, 27 Sept. 2017 (ACP).- L’organisation des Nations Unies pour l’agriculture et l’alimentation (FAO) a facilité l’accès à la terre des ex-combattants en leurs remettant des outils aratoires et des semences agricoles en vue d’augmenter leur production, a affirmé mercredi, le porte-parole d’OCHA, Yvon Edoumou, lors de la conférence de presse hebdomadaire des Nations Unies à Kinshasa .

M. Edoumou a indiqué à cette occasion que 1255 ex-combattants référencés par l’Unité d’exécution nationale du Désarmement, démobilisation et réinsertion (UEPNDDR) sont en voie d’améliorer leur sécurité alimentaire et nutritionnelle, avant d’ajouter qu’au nombre de 348 dans la filière agricole,209 dans la pêche, 708 dans l’élevage et 10 dans la transformation des produits agricoles, ces ex-combattants sont encadrés par la FAO en vue de leur assurer une intégration effective productive et durable avec l’aide des communautés d’accueil.

Concernant la filière agricole, a-t-il dit, chaque démobilisé a reçu un kit constitué de 15 kg haricot, 20 kg de pomme de terre, 15 kg arachide, 10 kg maïs, 20 kg riz, une bêche, un pulvérisateur, un râteau, deux arrosoirs, deux houes, 637 mètres linéaires de boutures saines de manioc et de 2 kg de semences maraichères constituées de 4 carottes, gombo, aubergines, tomates et ail.

Il a aussi fait remarquer que jusqu’en juin 2017, 364 kits agricoles ont été distribués auprès des ex-combattants ayant choisis leurs milieux de réintégration dans les provinces du Haut-Katanga, Haut-Lomami, Ituri, Maniema, Nord-Kivu, Sud-Kivu, Tanganyika et la ville de Kinshasa.

La FAO a mobilisé ses partenaires et les inspections agricoles locales de l’agriculture pour sensibiliser les membres des comités d’accueil (MCA), les chefs de terres, les autorités coutumières et politico-administratives, les leaders des communautés pour faciliter l’accès à la terre aux ex-combattants démobilisés.

L’assistance de la FAO à travers le projet d’accompagnement des ex-combattants démobilisés pour leur réintégration socio-économique dans le secteur agricole avec les communautés d’accueil vise à amener les ex-combattants à abandonner durablement les armes et vivre des revenus de leurs agricoles de filières porteuses et surtout à imprimer la réconciliation nationale, la consolidation de la paix et la cohésion sociale en RDC. ACP/Ywm/Bsg/JGD