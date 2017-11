Les FARDC appelées à prendre les anciens combattants pour modèles

Kinshasa, 11 nov. 2017(ACP).- Le ministre de la Défense nationale, anciens combattants, réinsertion, Crispin Atama Tabe Mogodi, a appelé les FARDC à prendre pour modèles les anciens combattants congolais en regard de leur bravoure et nationalisme qui ont conduit le monde à retrouver la paix.

Le ministre de la Défense a tenu à faire l’historique de la journée du 11 novembre qui est une occasion offerte à la RDC pour s’associer aux autres nations du monde en vue de s’arrêter un moment pour réfléchir et avoir une pensée pieuse à la mémoire de ceux qui ne sont plus avec nous mais dont les hauts faits d’armes méritent d’être historiquement évoqués et honorés.

« Pourquoi la présence de la Force publique dans ces conflits à travers le monde », s’est demandé Atama Tabe. Après avoir précisé que la Force publique n’était préparée qu’à assurer la sécurité publique interne, il a toutefois indiqué que l’histoire reconnait qu’entre la sécurité publique interne et la défense de l’intégrité du territoire, les anciens combattants en ont remporté des victoires face à des troupes spécialisées, mieux entraînées et mieux équipées.

«On retiendra également que selon le traité de Berlin, le Congo-Belge était déclaré neutre et à ce titre, il ne devait participer à un quelconque conflit armé. Mais il fut contraint d’entrer en guerre lorsque la flottille allemande du Lac Tanganyika coula le bateau à vapeur belge Alexandre Del Commune». C’est alors que la Belgique décida de faire participer la Force publique à la guerre aux côtés de forces alliées britanniques et françaises. Les soldats congolais remportèrent d’éloquentes victoires notamment les campagnes du Cameroun de 1914à 1916, celle du Lac Tanganyika et de la Rhodésie de 1916, la campagne Est-africaine allemande de 1916 à 1917 où nos anciens combattants conquirent tour à tour Kigali, Nyanza, Kigoma, Tabora, Mahenge pour ne citer que celles-là », a-t-il poursuivi, soulignant que lors de deuxième guerre mondiale, ces exploits furent réédités par les combattants de la Force publique qui participèrent avec succès dans les campagnes d’Abyssinie, du Nigeria, du Moyen Orient(Egypte et Palestine), de la Birmanie.

Pour le ministre Atama, une telle histoire mérite d’être enseignée à nos enfants et régulièrement rappelée pour éviter de la reléguer dans les oubliettes de l’histoire.

L’importance de la semaine de l’ancien combattant

S’agissant de la semaine de l’ancien combattant est organisée par le secrétariat général aux anciens combattants , le ministre de la Défense nationale a martelé qu’elle a consisté à se souvenir et à honorer, à juste titre, les différents hauts faits d’armes de nos militaires afin que soit pérennisé l’esprit de discipline, de bravoure, de patriotisme, de sacrifice, de nationalisme et de victoires dans les rangs des militaires actuels. Pour lui, cette commémoration rend hommage à ces vaillants fils morts dans les deux guerres mondiales ainsi qu’à ceux qui, depuis l’indépendance jusqu’à ce jour, continuent de verser leur sang pour la sauvegarde de l’intégrité territoriale et de l’unité nationale et cette journée doit inculquer dans le chef des Congolais la culture de la paix, de la nouvelle citoyenneté, du dialogue, de la tolérance, de la compréhension et de la coexistence pacifique entre les peuples.

Pour sa part, le secrétaire général aux Anciens combattants, le général de brigade Micheline Sassa Matshuela, par la voix de son directeur, le colonel Alphonse Kalenga, la RDC tient à rendre un hommage solennel et mérité à ces vaillants soldats de la Force Publique qui ont bravé plusieurs obstacles de tous genres en donnant le meilleur d’eux-mêmes au péril de leur vie afin que le monde recouvre la paix. ACP/BSG/Kgd