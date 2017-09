Faustin Kabeya élu à la tête de l’Ordre des pharmaciens en RDC

Kinshasa, 30 sept. 2017 (ACP).- Le pharmacien Faustin Kabeya a été porté à la tète du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens de la RDC, à l’issue du quatrième congrès de cette corporation qui s’est tenu du 26 au 29 septembre 2017 à Kinshasa, dont la clôture a été présidée samedi par M. Franck Biayi, conseiller pharmaceutique du ministre de la Santé, Oly Ilunga Kalenga.

« Vous avez la charge de maintenir tous les membres de la corporation dans une dynamique d’un corps pour contribuer aux résolutions des problèmes du secteur pharmaceutique dans notre pays », a recommandé le représentant du ministre. Il a rappelé au président du conseil entrant l’immense et lourde tâche qui l’attend. La division régnant au sein de l’Ordre des pharmaciens, a-t-il dit, affaiblira et amoindrira les actions du Ministère de la Santé programmées dans les Plans national de développement sanitaire 2016-2020 et stratégique du système national d’approvisionnement en médicaments essentiels 2017-2020.

Il a demandé aux membres entrant et sortant du conseil de prendre des dispositions pour la remise et reprise dans les huit jours prévus par la loi. Au président sortant de ce conseil, le représentant du ministre de la Santé a demandé de considérer le passif et l’actif de son travail antérieur comme une expérience de son cursus professionnel.

A cet effet, il a recommandé aux pharmaciens de relever les défis auxquels la corporation fait face. La mise en place des procédures administratives et financières, d’un système de renforcement des capacités des pharmaciens en collaboration avec d’autres associations des pharmaciens apparentées, d’un mécanisme d’audit interne susceptible d’assurer au quotidien le respect de procédures, la certification de leurs comptes chaque année par la Cour des comptes, le recours annuellement à l’audit externe, font partie des suggestions proposées.

Uniformiser le cursus universitaire des pharmaciens sur toute la RDC

Le nouveau président du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens, Faustin Kabeya, a souhaité que le cursus universitaire des pharmaciens sur toute l’étendue de la RDC soit uniformisé compte tenu de la multitude d’universités qui s’ouvrent à travers le pays. « Le moment est venu pour nous d’arrêter des critères pour l’inscription de différents pharmaciens formés sur le tableau de l’Ordre en vue de s’assurer que le cursus universitaire pour la formation d’un pharmacien reste le même sur toute l’étendue de la République », a- t- il déclaré.

Le dysfonctionnement des organes du Conseil national de l’ordre avec les conseils provinciaux affaiblit la profession, a- t- il déploré. Parmi ses premières missions, il a promis de rédiger et de soumettre à la signature du ministre de la Santé des actes pharmaceutiques de l’ordre qui totalise 25 ans, avant de solliciter l’accompagnement de tous les pharmaciens. ACP/YWM/BSG/Wet