Le FC Mont Bleu (Bunia) bat l’OC Muungano (Bukavu) par 2-1 au championnat de la LINAFOOT

Bunia, 27 nov. 2017 (ACP).- Le FC Mont Bleu de Bunia a battu dimanche au Stade Amani l’OC Muungano de Bukavu par 2-1, dans le cadre de la troisième journée du championnat national de la Ligue nationale de football (LINAFOOT) pour la zone de développement Est.

Les deux 2 buts de l’équipe de la ville de Bunia ont été marqués pendant la première mi-temps par les joueurs Machozi et Wanican respectivement à la (12ème) et la (19ème) alors que l’OC Muungano a réduit le score à la (85ème) par l’entremise de l’attaquant Jonas Muhigwa, dans un match qui s’est joué quasiment en sens unique en faveur de l’équipe de la province de l’Ituri.

Contrairement aux mauvaises habitudes qui sont fréquemment enregistrées dans ce stade fraîchement homologué par la FECOFA notamment l’envahissement de l’air de jeux à chaque ouverture du score, les jets de pierre et l’entrée frauduleuse de certains supporteurs au stade, le public sportif a noté avec satisfaction d’un côté l’installation de treillis tout au tour du terrain par le ministère provincial des sports pour éviter l’envahissement de l’air de jeux et de l’autre, le dispositif sécuritaire bien assuré par les éléments de la police et quelques militaires ont permis de limiter très sensiblement la fraude comme c’était devenu une coutume aux matches organisés par l’Entente rurale de football de l’Ituri (ERUFI). Cette rencontre a été honoré de la présence du ministre provincial en charge des sports Benjamin Pirwoth, du procureur de la République Hopson Bafoa, du commissaire provincial de la PNC le général Henri Kapend, indique-t-on. ACP/YWM/Kayu/KGD