La FEC  propose  à l’Etat congolais la dollarisation des flux

Kinshasa, 15 sept 2017(ACP)-La Fédération des entreprises du Congo(FEC) par sa chambre de mines a proposé à l’Etat congolais que tous les flux dus à l’Etat congolais et les services lui affiliés soient payés en dollars américains afin de permettre à l’Etat de capter plus de 50% des devises sans enfreindre aux droits et obligation des opérateurs économiques, a-t-on appris vendredi de la FEC.

La décision du gouvernement fait suite à l’option levée de rapatrier les 40 % des recettes de la vente des produits miniers.

La chambre de mines de la FEC a également proposé que cette mesure soit d’application le plus tôt possible et qu’il soit convenu d’en évaluer les résultats dans un temps raisonnable. Le paiement de la TVA et des impôts et taxes des sous-traitant miniers représentant 15% additionnel doit se faire en dollars, souligne la source. La chambre de mines a indiqué que cette première mesure représente 37% des recettes rapatriées.

En ce qui concerne les besoins mensuels en Franc congolais, les miniers doivent privilégier l’adjudication avec la BCC pour leur acquisition.

Pour la chambre des mines, appliquer ces mesures susmentionnées ferait en sorte que plus de 50% des devises provenant des recettes rapatriées soient captées par le trésor public, en vue de contribuer à l’amélioration de la couverture de besoins en devises sur le marché et assurer la stabilité du Franc congolais.

Elle a souhaité que l’évaluation de l’application de ces mesures soit faite après trois mois afin d’envisager le cas échéant, d’autres mesures au cas où le résultat escompté n’est pas atteint.

La cambre rappelle que tous les opérateurs miniers rapatrient une partie des recettes de vente de leurs productions pour faire face à leurs besoins locaux. Cependant ces 40% des recettes sont injectés dans l’économie congolaise pour le payement au trésor public sous forme de droits, taxes et autres perceptions aux fournisseurs locaux de l’industrie minière y compris les entreprises publiques qui ont également besoin de devises dans le cadre de leurs activités dont les importations.

Selon la FEC, accéder à cette proposition de la chambre de mines de la FEC, impliquerait que la mesure portant « dédollarisation » de l’économie prise sous le gouvernement Matata soit abrogée. Ce n’est qu’à cette condition que les opérateurs miniers pourraient approuver la signature des cessions de devises en contre partie des Franc congolais, souligne la FEC. ACP/Fng/Ywm/Mat/JGD