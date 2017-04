La FEC/Kasaï-Oriental  dénonce  la multiplicité des taxes dans les provinces démembrées

Ngandanjika, 01er avril 2017 (ACP).- En mission de travail à Ngandanjika, dans la province de Lomami, le directeur provincial de la Fédération des entreprises du Congo (FEC) au Kasaï Oriental, Dominique Ilunga dénonce ce qu’il appelle la multiplicité des taxes depuis la réforme administrative de la province et parle du manque de collaboration entre les trois nouvelles provinces démembrées à savoir Kasaï Oriental, Lomami et Sankuru.

Selon lui, cette situation est à la base de la morosité du climat des affaires dans toute la région de l’ex Kasaï Oriental, conséquence de l’incohérence de gestion dans les trois entités déconcentrées. Dominique Ilunga déplore l’absence du dialogue entre gouvernants des provinces pour mettre leurs actions au centre de l’intérêt supérieur des gouvernés et indique que la décentralisation voulue par la constitution de la République est mal interprétée, ce qui est à la base d’autant des tracasseries des opérateurs économiques.

Le président de la FEC/Kasaï-Oriental alerte sur les conséquences de cette situation caractérisée par le départ massif des opérateurs économiques vers les provinces où le climat des affaires est plus profitable. « Lorsqu’il y a des taxes qui se multiplient aujourd’hui, l’opérateur économique ne pourra que les intégrer dans le coût et prix de revient de son produit comme nous le constatons actuellement. C’est la délocalisation de petites et moyennes entreprises, ce qui est regrettable», a-t-il déploré.

Dominique Ilunga dit avoir entrepris, sans succès, de démarches auprès des autorités politico administratives de ces trois provinces démembrées et en appelle à des négociations entre les autorités provinciales pour résoudre cette situation. ACP/ZNG/Kgd