La FECOFA rend public le calendrier du tour qualificatif pour la montée à la LINAFOOT

Kinshasa, 16 août 2017 (ACP).– La Fédération congolaise de football association (FECOFA) a rendu public, mardi, le calendrier du Tour qualificatif pour la montée au championnat de la Ligue nationale de football, saison 2017-2018.

Le calendrier des rencontres s’établit de la manière suivante : A – poule Ouest (stade Père Raphaël de la Kethulle) : pour la 1ère journée 23 août 2017 : 13h30 FC Nord Sport-FC Molunge et à 15h30 AC Rangers-FC Malebo. 2ème journée 25 août 2017 : 13h30 TP Molunge-FC Malebo et à 15h30 AC Rangers-FC Nord Sport. 3ème journée 27 journée : 13h30 FC Malebo-FC Nord Sport et à 15h30 TP Molunge-AC Rangers ; B – poule Est (stade des Volcans) : 1ère journée 23 août 2017: 14h30 FC Umoja-FC Mont Bleu et à 15h30 AS Kabasha-FC Durba. 2ème journée 25 août 2017 : 14h30 AS Kabasha-FC Umoja et à 15h30 : Mont Bleu-FC Durba. 3ème journée 27 août 2017 : 14h30 FC Durba-FC Umoja et à 15h30 AS Kabasha-FC Mont Bleu ; C – poule Centre-Sud (stade TP Mazembe) : 1ère journée 21août : 15h30 KFA-AS Bantous. 2ème journée 23 août 2017 : AS Bantous-US Tshinkunku. 3ème journée 25 août 2017 : US Tshinkunku-KFA. ACP/Fng/Bsg/May