La Fédération de TAI-JI-TSHU pour la formation des éléments de la Police à Kinshasa

Kinshasa, 06 sept. 2017 (ACP).- La Fédération de Tai-ji-Tshu (FECOTAI), a jugé bon d’apporter son expertise en judo, karaté et taekwondo auprès des éléments de la Police nationale congolaise de Kinshasa afin qu’ils soient dotés des compétences technique et physique pour la protection de personnes et de leurs biens sans recourir aux armes légales.

Selon M. Eric, président de la fédération qui l’a annoncé mercredi au stade de Martyrs à l’occasion de la campagne dénommée ‘’Mort zéro’’, a indiqué en tant que patriote, il «était grand temps que les policiers apprennent les notions des arts martiaux pour qu’ils soient à même de faire face à tout obstacle ».

Il a donné l’occasion aux athlètes de sa fédération d’exhiber quelques techniques de leurs disciplines à l’intention des responsables de la direction de développement et recherche des écoles de formation de la police que dirige le commissaire divisionnaire adjoint Kanyama. Ces différentes techniques permettront à la police de maintenir l’ordre public sans recourir aux armes légales. Il a remercié les responsables des écoles de formations à qui il a invité d’apprécier et de prendre de mesures nécessaires pour intégrer ces techniques dans les programmes de formation des policiers. ACP/FNG/Wet