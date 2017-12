La féminisation du VIH/SIDA, une conséquence des violences sexuelles

Lubumbashi, 03 Déc. 2017 (ACP).- Le ministère provincial du Genre, famille et enfant du Haut-Katanga a mené durant deux jours une série de sensibilisation des étudiants et élèves sur la féminisation du VIH/SIDA qui est une des conséquences majeures des violences sexuelles.

La ministre provinciale du Genre, famille et enfant du Haut-Katanga, Mireille Kunda Lupandula, a indiqué que selon les enquêtes de 2013-2014, 60% de la population vivant avec le VIH/SIDA en RDC sont des femmes. Ces dernières sont plus atteintes que les hommes du fait qu’elles subissent plusieurs formes de violences physiques que sexuelles. Elle a invité les élèves et étudiants, particulièrement les filles à briser le silence afin que la honte soit portée par le bourreau et non par la victime.

La cheffe division du Genre du Haut Katanga, Kabera Mujijima, a, quant à elle, indiqué que l’objectif de cette série de sensibilisation durant les 16 jours d’activisme est de réduire la vulnérabilité des jeunes filles et les encourager à dénoncer les violences en les dotant d’une information correcte sur les moyens de prévention du VIH/SIDA en cas de violence sexuelle.

Les étudiants de l’Institut Supérieur Pédagogique et de l’Institut Supérieur d’Etudes Sociales et des quelques écoles, ont remercié le ministère pour l’organisation de cette campagne de sensibilisation qui les a aidés à mieux connaître les différentes formes de violences sexuelles et les moyens de prévention contre le VIH/SIDA.ACP/FNG/YWM/Wet