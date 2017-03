La femme doit briser les préjugés sociaux pour une parité 50-50 à l’horizon 2030, selon Mme Luta

Lubumbashi, 28 Mars 2017 (ACP).- La femme doit biser les préjugés sociaux qui freinent son développement en élargissant ses capacités, ses réflexions sur ces différentes questions par l’évaluation de 30% qui lui ont été donnés, mais qui n’ont jamais été atteints avant d’envisager la parité 50-50 d’ici à 2030.

La secrétaire générale de la Société Nationale des Chemins de fer du Congo SNCC, Jeanne Luta Natshilombo, a émis ce point de vue lors d’une interview exclusive accordée à l’ACP mardi 28 mars 2017 dans le cadre d’une série de reportages et interviews sur le mois de la femme. Pour elle, la parité 50-50 ne peut être atteinte d’ici à 2030 que si la femme se prenne elle-même en charge et conserve l’esprit combatif dont la petite fille de l’école primaire fait preuve, jusqu’à la puberté et à l’âge adulte.

Pour atteindre cet objectif, la femme doit passer par l’instruction et la sensibilisation a souligné Mme Jeanne Luta Natshilombo qui a suggéré qu’une fois au moins, le thème national du mois de mars soit consacré à l’homme, car selon elle, les résultats ne peuvent être escomptés que si le partenaire incontournable de la femme, qu’est l’homme comprenne et intériorise que le sort de tous les deux êtres est lié pour une harmonie solide de la vie, et que s’il évolue seul, il créera un déséquilibre qui sera toujours à la base de la souffrance de la population.

Etant une femme occupant un poste de responsabilité à la SNCC, elle assure n’avoir aucune difficulté vis-à-vis de ses collègues ou de ses subalternes parce qu’elle les considère comme des non négligeables dans l’exercice de ses fonctions. ACP/Fng/JGD