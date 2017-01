La femme, clé pour le développement de son foyer et du pays, selon Mme Bokuli

Kinshasa, 08 janv. 2017(ACP).- La coordinatrice de l’ONG « Maman Tosangana », Elodie Bokuli a sensibilisé, samedi à Kinshasa, les femmes et les jeunes filles de Kimbanseke sur le thème « la femme est la clé pour le développement de son foyer et du pays », en vue de les aider à comprendre leur utilité et leur rôle dans la société.

Cette journée, a dit Mme Bokuli, est spéciale surtout pendant la période des festivités pour conscientiser celles-ci à la bonne marche afin de leur permettre de chercher le meilleur de soi-même, ajoutant que les femmes doivent se poser la seule question : « comment dois-je m’organiser pour l’intérêt communautaire ? ».

Mme Bokuli a fait remarquer que les femmes possèdent les mêmes potentialités et les mêmes compétences au même titre que leurs collègues hommes, ajoutant qu’il suffit de les appliquer et de prouver leurs capacités au travers des facteurs clés de l’égalité du genre qui consacre la place de la femme dans le monde du travail et dans le processus de prise de décision économiques.

Relevant les fortes disparités entre l’homme et la femme sur le plan économique et dans le lieu du travail, elle a regretté du fait que ces disparités continuent à être la règle plutôt que l’exception.

La coordinatrice Bokuli a recommandé à ces femmes de partager ces enseignements avec leurs paires afin d’acquérir des résultats solides dans leur épanouissement, avant de les encourager à exercer un métier ou une activité pour les rendre utile dans la société. ACP/ZNG/Kgd