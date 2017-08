La femme exhortée à changer la donne dans la gestion des ressources naturelles

Kinshasa, 27 Août 2017(ACP)- La coordonatrice du Forum des femmes dans la gouvernance des ressources naturelles (FFGRN), Dominique Munongo, a exhorté samedi à Kinshasa, la femme à jouer un rôle prépondérant pour changer la donne dans la problématique de la gestion des ressources naturelles en RDC, au cours d’un entretien avec l’ACP.

Selon Mme Munongo, la femme doit être formée et informée pour amener la question des ressources naturelles dans le quotidien de son travail. Cette question, a-t-elle dit, doit constituer une nouvelle thématique pour créer une certaine durabilité, étant donné qu’elle est proche de la famille. « La femme est messagère des ressources naturelles. Elle doit se décider de s’impliquer dans le secteur extractif, autrefois réservé aux hommes, pour améliorer sa condition. Le fait d’être mal payée accentue sa pauvreté et sa vulnérabilité, ignorant qu’elle s’expose au danger toxique », a indiqué la coordonatrice du FFGRN.

Le FFGRN, a-t-elle ajouté, constitue un signal fort qui permet à la femme de définir son propre destin dans la gouvernance des ressources naturelles en RDC, précisant que la situation des femmes et des enfants dans les sites miniers demeurent préoccupante. Quant à la secrétaire générale du Forum régional des femmes, Florence Boloko, elle a noté que les mines constituent un danger pour la santé et le développement des enfants, soulignant qu’il est important de conscientiser ces derniers à quitter ce secteur pour bénéficier d’une formation scolaire. Elle a enfin appelé les autorités à sanctionner les entreprises minières qui utilisent les enfants dans leur chaîne de production et à les inciter à construire des infrastructures scolaires.ACP/Mat/Kgd