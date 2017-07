Les femmes de Kenge s’approprient de l’atelier de conscientisation à la protection de l’arbre

Kenge, 03 juill. 2017 (ACP).- Les femmes de Kenge, chef-lieu de la province du Kwango, se sont appropriées de l’atelier de sensibilisation et de conscientisation sur la protection de l’arbre et la gestion durable des forêts, a indiqué lundi la présidente de « Je me repose » (JMR), Julienne Kandinga, au cours d’un entretien avec l’ACP.

Selon Julienne Kandinga, cet atelier de deux jours est venu renforcer les membres de son association en capacités pour continuer la tâche de reboiser qu’elles ont déjà commencée il y a belle lurette avec leurs propres moyens.

« Pour lutter contre le changement climatique et restaurer les espaces dégradés, notre organisation a pris l’option de pratiquer l’agroforesterie avec les arbres fruitiers », a-t-elle dit.

La présidente de l’Association des Mamans de Masikita, Laurentine Sindani, a, quant à elle, mis en exergue les compétences des femmes leaders de la Fondation Pasi André pour l’Environnement (FPAE) et celles des responsables de la Coalition des femmes leaders pour l’environnement et le développement durable (CFLEDD), qui ont formé les participantes, principales utilisatrices de la forêt dont elles sont censées gérer durablement.

La chargée des programmes de la FPAE, Berthe Lubamba, avait auparavant rappelé l’usage multiple de l’arbre, de la racine au fruit en passant par le tronc, les branches et les feuilles tant sur les plans alimentaire, écologique, pharmacopée que physique.

Sans arbre, a-t-elle souligné, il n’y aurait pas d’écosystèmes forestiers, pas de bois de chauffe, pas de mobilier, pas de papier, pas d’oxygène, pas de miel, pas de chenille et pas d’habitat pour les oiseaux. Berthe Lubamba a recommandé à chacune de parties prenantes à jouer son rôle pour la protection de l’arbre et la gestion durable des forêts.

Pour la restauration des écosystèmes disparus, la chargée des programmes de la FPAE a fait la promotion notamment de l’agriculture durable, du reboisement, de l’agroforesterie et de la stratégie de mise en défense. ACP/Fng/Kayu/BSG/May/KJi