Les femmes de Kipushi sensibilisées à soutenir le Chef de l’Etat

Lubumbashi, 26 Avril 2017 (ACP).- Les femmes de la cité frontalière de Kipushi, territoire de même nom, située à 30 km de Lubumbashi, ont été sensibilisées mercredi à soutenir le Chef de l’Etat Joseph Kabila Kabange dans ses actions pour le développement du pays.

C’était au cours d’un café politique du Parti du peuple pour la reconstruction et le développement (PPRD) organisé par le ministre provincial de la Santé, du Haut-Katanga, Justin Kyela Ngoy qui est cadre de ce parti politique.

Au cours de ce café politique, il a été demandé à tous les cadres et militants du PPRD de se mobiliser pour décrocher le plus grand nombre de sièges aux prochaines élections législatives nationales et provinciales.

Le ministre provincial de la santé du Haut-Katanga qui a présidé cette rencontre était accompagnée du commissaire général de la jeunesse de cette province, M. Serge Konde. ACP/Fng/Zng/JGD/Fmb