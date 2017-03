Les femmes de Kolwezi sensibilisées sur le danger de fréquenter les carrières et les mines d’exploitation artisanale

Kolwezi, 15 Mars 2017 (ACP).- Mme Fifi Masuka, vice-gouverneur du Lualaba, a entrepris, en collaboration avec le commissariat provincial du Genre, famille, enfant et affaires humanitaires, une campagne de sensibilisation des femmes et des enfants sur le danger de fréquenter les carrières et les mines d’exploitation artisanale des minerais à Kolwezi.

L’autorité provinciale, accompagnée de Mme Marie Louise Musenga, commissaire général en charge du Genre, femme, enfant et affaires humanitaires, s’est rendue, pour la 1ère étape de cette campagne, au site de Musompo dans le groupement Kazembe, territoire de Mutshatsha où sont installés plusieurs dépôts de stockage des minerais appartenant aux Chinois et Indiens.

Sur ce site, les femmes et les enfants de moins de 18 ans s’adonnent au lavage, au triage, au stockage, voire même au transport des minerais sur la tête pour les uns et à vélo pour les autres.

Le vice-gouverneur Fifi Masuka et Mme Marie Louise Musenga se sont ensuite retrouvées à Kasulo, un quartier résidentiel situé dans la commune de Manika à Kolwezi où plusieurs jeunes s’emploient au creusage, au triage, au lavage des produits miniers creusés dans des parcelles des maisons d’habitation.

Partout où elles sont passées, elles ont exhorté les femmes à ne plus fréquenter les carrières et mines d’exploitation artisanale des minerais. Par contre, elles ont insisté sur la scolarisation des enfants. Cette campagne de sensibilisation s’inscrit dans le cadre du des activités du mois de Mars dédié à la femme. ACP/Zng/JGD