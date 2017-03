Les femmes de l’ACP  appelées à faire preuve de grandeur d’âme

Kinshasa, 14 mars 2017 (ACP).- Le Directeur général a. i de l’Agence congolaise de presse (ACP), Justin Kangundu, a appelé mardi à Kinshasa les femmes œuvrant au sein de cette agence de faire preuve de grandeur d’âme dans l’exercice de leurs fonctions en vue de promouvoir leurs compétences pour le développement de cette entreprise.

M. Kangundu, tenait une causerie morale cadrant avec les activités liées au mois de la femme, a invité le personnel féminin à cultiver trois vertus majeures : l’éducation, le respect et la méritocratie pour une meilleure cohabitation dans le respect mutuel.

Il a exhorté la gente féminine de l’ACP à devenir un modèle dans son milieu familial et socioprofessionnel, condamnant certaines divisions observées en son sein.

Le Directeur général a. i de l’ACP a recommandé à ses interlocutrices d’exceller dans le travail bien fait en vue d’atteindre les Objectifs du développement durable (ODD) visant notamment l’accès équitable aux postes des décisions, la promotion et la participation dans la gestion de l’ACP.

La psychologie différentielle

S’agissant de la psychologie différentielle, M. Kangundu a relevé que les femmes sont différentes les unes des autres partant de leurs familles. « Chacune a sa famille et son idéal, faisant d’elle, l’ambassadrice de sa famille, a-t-il dit, soulignant que cette différence est une richesse de la communauté.

Une fois toutes ces richesses sont mises ensemble, a ajouté le directeur général a.i. de l’ACP, elles contribueront au développement de la société.

« La femme doit se contenter de ce qu'elle a, elle ne doit pas envier et ne doit pas jalouser mais plutôt savoir dire merci et pardon » a encore dit, M. Kangundu, notant que la femme d'aujourd'hui, comparativement à celle de jadis qui était respectueuse, tendre et éduquée, ne fait que s'aliéner en copiant la culture des Occidentaux.