Les femmes de médias appelées à plus de solidarité par rapport à ses paires

Kinshasa, 02 Mars 2017 (ACP).- Le président de l’Union Nationale de la Presse du Congo (UNPC), Kasonga Tshilumbe, a invité mercredi à Kinshasa les femmes des médias à se montrer plus solidaires par rapport à leurs collègues, afin de condamner la manière dont leur image est reflétée dans les réseaux sociaux.

M. Kasonga, qui s’exprimait à l’occasion du marathon organisé par l’Union congolaise des femmes de Médias (UCOFEM), dans le cadre de 20 ans de son existence, a justifié sa présence à cette marche par le fait qu’il s’agit d’une association, membre de l’UNPC qui milite pour la promotion, l’égalité et les droits des femmes à travers les médias.

La coordinatrice nationale de cette structure, Anna Mayimona, qui a fait un bref bilan des activités réalisées durant ces années, a noté qu’il y a une avancée dans la promotion des droits des femmes et de la parité, bien qu’il reste encore des défis à relever.

Elle a fait remarquer que la visibilité de la femme dans les médias est estimée à 34%, suite au refus de cette dernière de s’exprimer. « Les stéréotypes bloquent la femme et empêche son épanouissement », a-t-elle dit, lançant un appel à cette dernière à se battre pour que elle puisse atteindre, d’ici 2030, les Objectifs de Développement durable (ODD) dont la parité 50/50.

Mme Mayimona a également appelé les chefs d’entreprises de presse qui facilitent, grâce à leur collaboration, le travail de lutte que mène l’UCOFEM, à protéger et à promouvoir les droits et l’égalité des sexes, en améliorant la participation des femmes dans tous les domaines, dans un climat de paix et en tenant compte de leurs besoins qui sont à l’avantage des médias. Plusieurs activités sont prévues pendant le mois de mars dont des productions médiatiques sur les questions des femmes et une conférence sur « les droits des femmes à participer aux dialogues démocratiques en RDC » , a rappelé la coordinatrice nationale.

M Bernard Karin Dende, Directeur pays d’Internews, s’est dit fier d’appuyer l’UCOFEM dans l’organisation de cette marche qui lance les activités du mois de la femme. La marche des femmes des médias est partie de la Place « ASSANEF », en passant par l’avenue Nyagwe pour chuter à la Place du Cinquantenaire, dans la commune de Lingwala.

Réactions des participantes à la marche

Mme Lili Mbala, journaliste à la Radio télévision nationale congolaise (RTNC2), a exprimé un sentiment de joie de voir que les femmes de presse sont outillées et déterminées pour mener le combat de la parité par leur participation à cette marche. Quant à Mme Rosette Lunzamba, journaliste à l’Agence congolaise de presse (ACP), elle a salué cette marche axée sur le thème : « Les femmes des médias se mobilisent autour des Objectifs de développement durable (ODD) pour une planète 50/50 d’ici 2030 ».

Elle a noté que ces dernières se sont levées pour consolider la paix et l’amitié dans la profession et marquer leur visibilité, à travers plusieurs messages véhiculés dans les affiches et calicots brandis sur l’itinéraire du marathon. ACP/Kayu/Wet