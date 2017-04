Les femmes de Ngandanjika formées sur l’entrepreneuriat féminin

Ngandanjika, 01er avril 2017 (ACP).- Une soixantaine de femmes, mères des élèves filles de l’Institut technique agricole et vétérinaire (ITAV) basé dans la localité de Cioji au territoire de Ngandanjika, ont clôturé une session de formation basée sur l’entrepreneuriat féminin, sous l’égide de l’agence belge pour le développement/CTB, à travers son programme de l’éducation au Kasaï Oriental (EDUKOR), en vue d’éveiller leur esprit à cette approche pour le développement de leurs ménages en particulier et de leur entité en général.

Selon Mme Betty Kusuba, chargée du genre à la CTB-EDUKOR, l’objectif de cette activité est de renforcer les capacités de ces femmes pour leur permettre d’entreprendre des projets pouvant les aider à avoir des moyens de supporter jusqu’à terme les études de leurs filles, souvent négligées par certains parents au profit des garçons pour raison financière.

Pour sa part, M. Dominique Ilunga, directeur provincial de la Fédération des entreprises du Congo (FEC) au Kasaï Oriental, estime que la femme joue un grand rôle dans le ménage. L’aider à développer ses aptitudes pour un bon rendement dans les affaires s’avère indispensable. « Vous savez aujourd’hui que les femmes sont plus nombreuses que les hommes et ce sont elles qui tiennent le rôle dans les ménages. Et si cette femme est équipée de manière à pouvoir se prendre plus en charge, je pense qu’elle contribuerait davantage dans l’économie de notre pays, à rechercher des moyens, à s’occuper un peu plus de sa famille » a-t-il déclaré.

Cette formation est la première étape de la série de deux phases prévues par la CTB-EDUKOR dont la deuxième étape est consacrée à la sensibilisation des parents et élèves de l’ITAV/Cioji sur les droits de l’enfant, les violences sexuelles et la violence économique. L’objectif est d’outiller ces enfants de connaissances pouvant leur permettre de revendiquer leurs droits au cas où ils sont bafoués. ACP/ZNG/Kgd