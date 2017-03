Les femmes de Ngandanjika sensibilisées sur les violences basées sur le genre

Ngandanjika, 26 mars 2017 (ACP).- La coopération technique belge, CTB, a organisé du 23 au 24 mars, des activités de sensibilisation des ménages agricoles du territoire de Ngandanjika sur les droits des femmes et les violences basées sur le genre.

Selon Mme Gertrude Ndaya, l’une des facilitatrices de cette activité, l’objectif de cette campagne était de doter les hommes de certaines connaissances en droits humains pour l’accompagnement de leurs femmes dans les ménages, du fait que, dans la société actuelle, les droits sensés être connus de tous sont ceux de l’homme que de la femme alors que tous sont égaux devant la loi.

Pour Mme Gertrude Ndaya, l’essentiel était de faire passer le message de l’égalité de chance et de sexe pour amener les hommes à prendre conscience que les femmes ont aussi les mêmes droits qu’eux par exemple dans le choix et la délimitation de terrain, la gestion des résultats de la récolte et la prise de décision.

En outre, la facilitatrice a salué la capacité d’expression et d’appréhension du message par les participants particulièrement les hommes qui se sont montrés réceptifs au cours d’une tribune d’expression libre pour déceler les droits des femmes violés dans les ménages et proposer des stratégies en vue de diminuer les cas de violences basés sur le genre.

Parmi ces stratégies, les participants se sont convenus de considérer la valeur de la femme, engager un dialogue franc entre les couples et de gérer les choses de manière transparente pouvant favoriser un climat harmonieux pour que chaque membre se sente responsable en vue du développement du ménage et par conséquent du pays.

Pour appuyer cette séance de sensibilisation, les participants ont bénéficié chacun de quelques instruments juridiques nationaux notamment la constitution de la République démocratique du Congo qui garantit la parité homme-femme, la loi sur les violences sexuelles et quelques instruments de promotion et protection des droits humains. ACP/FNG/Wet