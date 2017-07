Les femmes des entreprises invitées à combattre le stress

Kinshasa, 21 Juillet 2017 (ACP).- La coordinatrice adjointe du Réseau des femmes des entreprises du Congo (REFEC), Agnès Mwad Nawej, a appelé jeudi à Kinshasa les femmes des entreprises à résoudre le problème du stress et à le combattre, à son origine, dans l’exercice de leurs fonctions.

Mme Mwad, également directeur général à l’Institut national de sécurité social (INSS), a lancé cet appel à la clôture de la 34ème session de formation sur «les techniques et les stratégies psychologiques efficaces pour mieux s’adapter aux stress dans le milieu professionnel».

Elle a souligné que cette crise handicape l’acteur du développement, en général et la femme de l’entreprise, en particulier, dans son engagement pour la croissance et le développement de la société dont elle est un maillon indispensable de la chaîne.

Cette rencontre, a dit Mme Mwad, a permis aux participantes de disposer du nouveau savoir nécessaire pour indiquer la dimension positive du stress, afin de vivre plus longtemps et de s’exercer à l’auto-évaluation de leurs niveaux de stress.

La coordinatrice adjointe du REFEC a relevé les différents modules exploités dont le stress, la réponse au stress et ses causes, les relations interpersonnelles, le stress tout au long de la vie, et comment prévenir et faire face aux stress.

Elle s’est dite satisfaite du résultat de ces travaux qui ont outillé les cadres féminins des entreprises en gestion de stress. « Les entreprises ne navigueront plus à vue mais, plutôt avec un programme intègre, où des techniques et des stratégies psychologiques pour mieux s’adapter à cette crise seront prises en compte. Le REFEC, rappelle-t-on, a pour mission de militer pour la promotion des femmes des entreprises, à travers des séminaires de formation et de renforcement des capacités. ACP/Mat/JGD