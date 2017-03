Les femmes des entreprises du Kongo Central réfléchissent sur leur rôle face aux contraintes de la parité 50/50

Matadi, 24 mars 2017 (ACP).- La ministre provinciale du Genre, de la famille et de l’enfant du Kongo Central, Thérèse Mambu Nyangi, a entretenu les femmes des entreprises de cette province, jeudi en la salle de la cathédrale Notre Dame Médiatrice de Matadi, sur leur rôle face aux contraintes de la parité 50/50 à l’horizon 2030, dans le cadre d’une journée de réflexion organisée par l’antenne provinciale du Réseau des femmes des entreprises du Congo (REFEC).

Elle a appelé à lancer une initiative pour améliorer les qualifications professionnelles des femmes et promouvoir l’autonomisation des femmes en termes d’entrepreneuriat, soulignant que cela exige la mise en œuvre d’un programme de formation professionnelle et spécialisée par les femmes, de commencer par mettre toutes les petites filles à l’école et la poursuite de l’instruction pour les filles.

Selon la ministre provinciale, les femmes doivent être amenées à prendre conscience des autolimitations qu’elles s’imposent et à gérer leur carrière dans un environnement masculin, à faire abstraction de toutes ces considérations culturelles rétrogrades les mettant en arrière plan et à être compétitives sur tous les secteurs de la vie.

Mme Mambu Nyangi a également demandé aux femmes de dénoncer les violences et les injustices basées sur le genre subies dans les milieux du travail, vulgariser le nouveau code de famille qui leur donne des nouvelles considérations et manifester leurs capacités à tous les niveaux et dans tous les secteurs, en anéantissant le complexe d’infériorité.

Elle a invité l’Etat à créer, vulgariser et appliquer tous les textes légaux visant la promotion de la femme. Pour sa part, la coordinatrice provinciale du Réseau des femmes des entreprises du Congo (REFEC)/Kongo Central, Liliane Astrid Bawota, a reconnu que les thèmes du mois de la femme 2017, tant sur le plan international que national, est une véritable interpellation pour les femmes travailleuses.

Il y a, a-t-elle soutenu, des défis à relever par les femmes des entreprises et des préalables pour atteindre la parité 50/50 à l’horizon 2030 dans les entreprises. ACP/FNG/Kayu/KGD