Les femmes leaders de Mbandaka invitées à s’impliquer dans le domaine politique

Mbandaka, 13 avril 2O17 (ACP).- Les femmes leaders de Mbandaka, ont été invitées à s'impliquer dans le domaine politique, au cours d'une journée citoyenne organisée lundi à Mbandaka par une délégation de l'Union congolaise des femmes de médias (UCOFEM) venue de Kinshasa sous la conduite de Mme Michelle Makonko, membre du conseil d'administration de cette structure. Mme Makonko a exhorté les femmes de la province de l'Equateur en général et celles de Mbandaka en particulier, à s'impliquer dans le domaine politique car, c'est un domaine comme tout autre et que les femmes qui s'y trouvent jouent un rôle important et non pas de moindre. Elles se retrouvent dans toute la hiérarchie du pouvoir, à savoir, ministre, député, sénateur, gouverneur, maire, bourgmestre et autres. L'effectif doit augmenter sensiblement, a-t-elle, par ailleurs, souhaité, au regard des échéances électorales à venir. La sensibilisation permanente demeure l'une des stratégies à motiver la femme à s'impliquer dans le domaine politique, a martelé Michelle Makonko. De son coté, Joseph Lolombo, chef de division provinciale de la communication et médias, a exposé sur la participation de la femme à la vie politique, en évoquant la situation actuelle et l'évolution, avant de soulever les obstacles et de proposer les pistes de solution pour faire changer la situation. Pour Mme Mimi Etaka Bolumbu, ministre provincial de la communication, la femme doit comprendre que la parité n'est pas un cadeau. Elle s'acquiert par une prise de conscience soutenue par un travail en synergie pour atteindre la parité 5O/5O à l'horizon 2O3O. Quant aux femmes leaders, ce ne sont pas les compétences qui font défaut, mais plutôt le partage du pouvoir n'est toujours pas équitable.