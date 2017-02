Les femmes leaders des OSC formées à la mobilisation de l’opinion publique

Kinshasa, 09 Fév. 2017 (ACP).- Les femmes leaders des organisations de la société civile (OSC) ont suivi mardi à Kinshasa une formation sur la mobilisation de l’opinion publique, en vue de bien mener leurs actions pour influencer les perceptions, les convictions et les croyances de la population sur une question donnée, a annoncé jeudi à l’ACP la facilitatrice de ces assises, Breuil Munganga.

La facilitatrice a défini la mobilisation de l’opinion publique comme étant un ensemble de mécanismes ou de stratégies mis en place pour amener la population au sein d’une société à adhérer à une cause. Elle a expliqué qu’il peut s’agir d’une ou de plusieurs causes notamment la campagne électorale, la situation économique et sociale, la sécurité et l’environnement, tout en soulignant que l’opinion publique peut être mesurée à l’aide de sondages.

Mme Munganga a cité plusieurs moyens par lesquels peuvent se faire la mobilisation de l’opinion publique entre autres les médias (la radio, la télévision, la presse écrite et l’internet) et la propagande.

Elle a relevé qu’à travers les médias, on peut atteindre un grand nombre de personnes en peu de temps tout en reconnaissant qu’il peut y avoir des risques. Certains journalistes, a fait savoir la facilitatrice, peuvent faire passer des intérêts individuels (cas des médias appartenant aux entreprises privées ou des partis politiques) et travailler sous pression ou chantage et même sous la corruption.

S’agissant de la mobilisation par propagande, Mme Munganga a indiqué que celle-ci consiste à diffuser, à propager et à faire connaitre ou émettre une doctrine, une idée ou une théorie dans le but d’influencer l’opinion publique et de modifier la perception des événements ou des personnes.

La facilitatrice a enfin exhorté les femmes leaders des OSC de faire attention lorsqu’elle s’engage dans cette voie. «Elles doivent commencer par déterminer le moyen le plus approprié et le plus efficace de rallier l’opinion publique à leur cause, en fonction de leur environnement et veiller à l’analyse des risques avant de s’engager à leurs activités pour ne pas compromettre leur sécurité ou celle de leurs alliés et partenaires», a-t-elle conclu. ACP/Fng/Kayu/JGD