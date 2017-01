Les femmes membres du syndicat STECK/UNTC à Kananga invitées à plus d’engagement

Kananga, 07 Janv. 2017 (ACP).- M. Guy Mpembele, secrétaire exécutif national de l’UNTC (Union nationale des travailleurs du Congo), en séjour de travail à Kananga, a invité les femmes membres du Syndicat des femmes travailleurs de l’économie informelle pour le Kasaï Central (STEKC/UNTC) à plus d’engagement pour la revalorisation de leur métier.

Il a lancé cet appel dans le cadre du projet de l’autonomisation socioprofessionnelle des femmes syndicalistes appelées à défendre, sauvegarder et promouvoir les intérêts économiques et professionnels de ses membres. Il a salué l’ouverture de trois ateliers pour les activités de coupe et couture, de la transformation des produits détergents et la fabrication des produits alimentaires.

De son coté, M. Tshishimbi Kasonga, secrétaire provincial interprofessionnel de cette formation syndicale, s’est félicité des actions à la fois bénéfiques et visibles de l’UNTC au Kasaï Central lesquelles ont contribué à la création d’emploi. ACP/Zng/JGD