Les femmes militantes de PPRD encouragées pour les futures échéances électorales

Mbuji-Mayi, 01er avril 2017 (ACP).- Les femmes militantes du Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie (PPRD), fédération du Kasaï Oriental, ont été appelées vendredi à plus de courage et de détermination lors de la bataille électorale qui s’annonce à l’horizon, afin de se tailler une place de choix au sein des institutions de la République Démocratique du Congo.

Cet appel a été lancé par Mme Julie Ngomba, chargée du processus électoral et du mouvement associatif au sein du PPRD, à l’occasion de la cérémonie de clôture officielle des activités dédiées aux femmes au cours du mois da mars, organisée au siège du parti dans la commune de Diulu.

Elle a appelée ses pairs à s’enrôler massivement au cours de la campagne d’identification des électeurs que va organiser très prochainement la CENI et à voter au temps opportun, en faveur de la femme pour une bonne représentativité, ce qui les poussera à éviter les erreurs du passé marquées par des considérations culturelles rétrogrades.

Un soutien sans faille a été promis au Président de la République Joseph Kabila Kabange pour sa détermination de promouvoir la femme congolaise dans les différents secteurs de la vie nationale. ACP/ZNG/Kgd